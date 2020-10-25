شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2823 حالة شفاء و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements وأوضحت وزارة الصحة المغربية في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 197 ألفا و481 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 163 ألفا و195 بنسبة تعاف تناهز 82,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3301 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.