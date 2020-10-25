بريطانيا تسجل 19790 إصابة جديدة بكورونا و151 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 19790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس و151 حالة وفاة.



وتراجعت حالات الإصابة الجديدة عن 23012 حالة أمس وانخفض كذلك عدد الوفيات المسجلة في غضون 28 يوما من تاريخ الإصابة، قليلا عن الحالات المسجلة أول أمس والبالغة 174.

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