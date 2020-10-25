شكرا لقرائتكم خبر رابطة العالم الإسلامي تدين التطاول والإساءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأضافت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بهذا الشأن، أن هذه التصرفات محسوبة على أصحابها ولا تتحملها الشعوب التي تربطها ببعض صلات المحبة والاحترام، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رابطة العالم الإسلامي «مجددا» أساليب الإساءة والتطاول لأتباع الأديان ومن ذلك «الرموز الدينية» لأي دين، وبينت أن الإسلام ينهى عن ذلك، موضحة أن علماء المسلمين ذكروا أن «مقابلة الإساءة بالإساءة تدخل في هذا النهي؛ إذ تغري المسيء بالمزيد دون طائل ولا نهاية».وأضافت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بهذا الشأن، أن هذه التصرفات محسوبة على أصحابها ولا تتحملها الشعوب التي تربطها ببعض صلات المحبة والاحترام، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تدين التطاول والإساءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.