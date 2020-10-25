سلال غذائية ومواد إيوائية وتمور لتخفيف معاناة اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت السعودية عددا من السلال غذائية والمواد الإيوائية والتمور في عدد من محافظات اليمن أمس، لتخفيف معاناة النازحين والمحتاجين والأسر الأشد فقرا.

وكشف بيان صادر عن مركز الملك سلمان للإغاثة عن توزيع مواد إيوائية للنازحين في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و80 بطانية و40 بساطا استفاد منها 120 نازحا.

ووزع المركز أمس 7.056 سلة غذائية تزن 754 طنا و992 كجم للنازحين والأسر الأشد فقرا في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكة والطينة وشليلة والعتنة والغرزة ومبجر وبني حسن والدير والسادة الشمالية وبني حسين وقرى السادة وبني فاضل وبني الزين التابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18.685 نازحا ومتضررا.

وسلم المركز 3.000 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديرية عقان بمحافظة لحج استفاد منها 3.000 أسرة، كما وزع 2.004 كراتين تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة استفاد منها 2.004 أسر.