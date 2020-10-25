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اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين أمس، في ساحة العلاوي بجانب بغداد ـ الكرخ.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق في حقبة صدام حسين من دون معرفة الأسباب.

وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خاصة وأن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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