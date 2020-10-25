اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين أمس، في ساحة العلاوي بجانب بغداد ـ الكرخ.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق في حقبة صدام حسين من دون معرفة الأسباب.

وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خاصة وأن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع.