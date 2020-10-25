30 قتيلا حصيلة انفجار كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول أمني أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول وصلت إلى 30 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

ووقع الحادث بمنطقة «داشت إي بارشي»، عندما حاول مهاجم انتحاري دخول المركز أمس الأول، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن.

وتابع المسؤولون أن «معظم الضحايا من الشبان والمراهقين»، وقال طالب بالمركز لقناة «طلوع نيوز» إن الانفجار وقع بينما كان الطلاب يغادرون.