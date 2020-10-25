شكرا لقرائتكم خبر قطر في ورطة بعد تعرية 13 أسترالية على طائرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الحكومة الأسترالية النظام القطري بتقديم إجابات، بعد ما وصفته بـ(جريمة أخلاقية)، عندما أجبرت الخطوط القطرية مجموعة من الأستراليات على النزول من طائرة كانت متجهة إلى سيدني، لتتم تعريتهن وتفتيشهن بشكل كامل وإخضاعهن لفحص طبي، بعد العثور على جثة رضيع في المطار.

ونقلت «سكاي نيوز» عن القناة السابعة الأسترالية التي نشرت القصة لأول مرة، أنه تم اقتياد النساء، البالغ عددهن 13، إلى سيارة إسعاف على المدرج، مشيرة إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى الثاني من أكتوبر.

وروى أحد ركاب الطائرة، البالغ عددهم 34 شخصا، ويدعى وولفغانغ بابيك، تفاصيل الواقعة لصحيفة «ذي غارديان» الأسترالية، قائلا إن الرحلة تأخرت لمدة 4 ساعات بعد أن كان جميع الركاب على متن الطائرة.

وأضاف «تم إجبار جميع النساء الموجودات على متن الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت ملامح الاستياء بادية على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي، لقد ناقشن ما حدث مع بعضهن البعض، واعتبرن أنه أمر غير مقبول ومثير للاشمئزاز».

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وأشار إلى أنه بعد أن تحدث مع بعض أولئك النسوة، علم أنه «تم اقتيادهن إلى منطقة غير مخصصة للعامة، حيث تم إجبارهن على خلع ثيابهن بالكامل، وفحصهن طبيا للتأكد من أن أيا منهن لم تنجب طفلا مؤخرا».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لصحيفة «غارديان» في وقت سابق، إن الوزارة «على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني»، وأكد أن الوزارة « تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية».

وجاء في بيان صدر من الوزارة، أن الحكومة الأسترالية «سجلت رسميا مخاوف جادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبا».