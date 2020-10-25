شكرا لقرائتكم خبر تحقيقات في تركيا بسبب شعار «الموت لإردوغان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثارت الجملة موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادلها الأتراك بشكل واسع قبل أن تنتشر على الصعيد الخارجي. وأكد موقع «تركيا اليوم» أن القناة أصدرت بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يفيد بأنها بدأت في التحقيقات الرسمية لمعرفة سبب وكيفية حدوث تلك الواقعة.ومرت السقطة دون أن يلاحظها أحد في البداية، إلا أنها ظهرت مرة أخرى على القناة خلال البرنامج المسائي الذي يستعرض أبرز أحداث اليوم، لتظهر كلمة «فليمت» أثناء حديث إردوغان عن ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإعلانه مدينة اسطنبول كأكثر المدن تأثرا بالجائحة.
وعلى صعيد متصل كشف تقرير حديث صادر في تركيا تزايد معدلات الجريمة وتقدمها إلى المرتبة الثامنة، ضمن أكثر 10 دول في العالم في معدل جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأقرت وزارة العدل التركية بارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، وأكدت وجود 3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية في العام الماضي، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصا، ومقتل 2000 و187 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيقات في تركيا بسبب شعار «الموت لإردوغان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.