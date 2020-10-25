شكرا لقرائتكم خبر تحقيقات في تركيا بسبب شعار «الموت لإردوغان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت قناة «تي آر تي» الموالية للنظام التركي تحقيقا واسعا، بسبب السقطة المهنية التي وقعت فيها، عندما ظهرت عبارة «فلتمت» إلى جانب اسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على شريط الأخبار بالتزامن مع إلقاء خطابه أمس الأول.

وأثارت الجملة موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادلها الأتراك بشكل واسع قبل أن تنتشر على الصعيد الخارجي. وأكد موقع «تركيا اليوم» أن القناة أصدرت بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يفيد بأنها بدأت في التحقيقات الرسمية لمعرفة سبب وكيفية حدوث تلك الواقعة.

ومرت السقطة دون أن يلاحظها أحد في البداية، إلا أنها ظهرت مرة أخرى على القناة خلال البرنامج المسائي الذي يستعرض أبرز أحداث اليوم، لتظهر كلمة «فليمت» أثناء حديث إردوغان عن ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإعلانه مدينة اسطنبول كأكثر المدن تأثرا بالجائحة.

وعلى صعيد متصل كشف تقرير حديث صادر في تركيا تزايد معدلات الجريمة وتقدمها إلى المرتبة الثامنة، ضمن أكثر 10 دول في العالم في معدل جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأقرت وزارة العدل التركية بارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، وأكدت وجود 3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية في العام الماضي، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصا، ومقتل 2000 و187 شخصا.