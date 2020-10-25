شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض مسيرة ثالثة أطلقها الحوثي تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كان التحالف أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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من جهته، أعلن الدفاع المدني في عسير سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين.

كما أعلن التحالف، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

والجمعة، أكدت قوات التحالف، في بيانين منفصلين، تدمير طائرتين مفخختين للحوثيين كانتا موجهتين صوب السعودية.

ومؤخراً، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.