شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: انتخابات البرلمان تشهد مشاركة 12 حزبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، شهدت حالة انتظام خلال اليومين، حيث لم نشهد شكاوى أو مخالفات بشكل كبير من جانب المرشحين في تلك الانتخابات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الإقبال في تلك الانتخابات كان معقول حيث شهدت بعض المناطق إقبال كثير على لجان الاقتراع، كما شهد الإقبال تنوع من جانب الفئات التي شاركت في تلك الانتخابات.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن الانتخابات تشهد مشاركة 12 حزب خاصة فى القائمة، وهو ما يؤكد أن البرلمان المقبل سيكون برلمان قوى ويشهد تنوع كبير من جانب الأحزاب المشاركة، موضحا أنه يتوع أن يحسم 25 % من المرشحين مقاعدهم على مستوى الفردى، ويتم إعادة 75 % الآخرين.