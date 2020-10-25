شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية الأوروبية ترصد استمرار توافد الناخبين حتى لحظة غلق اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت البعثة المصرية الأوربية المشتركة، استمرار توافد الناخبون، حتى غلق مقار الاقتراع ،حيث انطلق أعضاء البعثة صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر، لعدة لجان انتخابية متفرقة للوقوف على سير العملية الانتخابية في ثاني أيامهما.

وحددت البعثة محافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف في إطار أعمال التحالف المصري الأوربي المهتم بمتابعة الاستحقاق النيابي في مصر لما يمثله من أهمية على الصعيد الدولي، وفي ضوء القوانين المصرية المنظمة للعملية الانتخابية والتزاما بالمعايير الدولية، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وشكلت البعثة 3 فرق ميدانية لمحافظات الجيزة وبني سويف والاسكندرية للوقوف على رصد ومتابعة سير الانتخاب، وزار أعضاء البعثة 52 مقر انتخابي، 20 بمحافظة الجيزة و12 بمحافظة بني سوف و20 بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد سلوك الناخبين والقائمين على الانتخاب.

كما رصدت البعثة ضعف الإقبال في فترة الصباح مقارنة بالفترة المسائية وقبل غلق باب الاقتراع بساعات، إلى جانب كثافة التصويت من قبل كبار السن بعكس اليوم الأول الذي شهد اقبال شبابي على الانتخابات، واستمرار تصدر السيدات للمشهد الانتخابي وخاصة في لجان محافظة الإسكندرية، ومحاولة أنصار المرشحين كسر الصمت الدعائي والتأثير على الناخبين بتوزيع صور مرشحيهم، وحيادية الأجهزة التنفيذية المنوط بها تأمين اللجان الانتخابية.

