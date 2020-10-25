شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب فى 5 سنوات..887 قانون و294 اتفاقية دولية و6008 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، إنجازات عديدة على المستويين التشريعى والرقابة على مدار الخمسة أدوار انعقاد التى عقدها المجلس، حيث نظر المجلس عدد 342 قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.

وأنجز مجلس النواب 887 مشروع قانون خلال الخمسة أدور انعقاد، بإجمالى عدد مواد 10528 مادة، وفى دور الانعقاد الأول أنجز المجلس 82 مشروع قانون، أما في دور الانعقاد الثانى فأنجز المجلس 219 مشروع قانون، وبدور الانعقاد الثالث نظر المجلس وأنجز عدد 197 مشروع قانون، وفى الدور الرابع للانعقاد أنجز 156 قانون، وفى دور الانعقاد الخامس حسم مجلس النواب 233 قانون.

كما أنجز مجلس النواب عدد 294 اتفاقية دولية خلال خمس أدوار انعقاد، ونظر 1278 بيان عاجل، و6008 طلب إحاطة، و4133 سؤالا، و3188 اقتراحا برغبة، و200 طلبات مناقشة عامة.