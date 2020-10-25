شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشى:الجزيرة تتنفس كذبًا وتروج شائعات مكشوفة ومفضوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن قناة الجزيرة القطرية، تروج إشائعات مفضوحة ولا تتوافق مع العقل والمنطق، موضحاً أنها زعمت بوجود رشاوى انتخابية في محافظة القاهرة خلال انتخابات مجلس النواب، وتابع:"رغم أن محافظة القاهرة ليست فى المرحلة الأولى ولا يوجد بها انتخابات".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الأكاذيب التي يروجها الإعلام المعادى، لا يدقق فيها ما يجعلها أمور مكشوفة ومفضوحة، وتابع:"الجزيرة تتنفس كذباً".

وأكد "الإبراشى"، أن قنوات الإخوان الإرهابية تتراشق فيما بينها بسبب فجوة الخلافات بين عناصر الجماعة المتطرفة، وتابعت:"الإخوان في مأزق شديد لانهم يفحضون بعضهم البعض"، لافتاً إلى وجود دعوات من قبل بعض القيادات تهدف على تقليل حدة التوتر فيما بينهم وحذف المنشورات المسيئة التي تبادلوها خلال الفترة الماضية.