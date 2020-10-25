شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى للجنة فرعية بالجيزة يكشف حصول أبو العينين على 296 صوتا وأحمد مرتضى 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد البيان الإحصائي للجنة الفرعية رقم 127 بدائرة الجيزة، عن حصول المرشح محمد أبو العينين على 296 صوتا، وزكي عباس 42 صوتا، ومنتصر رياض 27 صوتا، وأحمد مرتضى 82 صوتا، وعبد الرحيم على 95 صوتا، بإجمالي عدد أصوات 424 صوتا منهم 72 صوتا باطلا و 352 صوتا صحيحا.

وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائي للجنة الفرعية رقم 127 بدائرة الجيزة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

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في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.