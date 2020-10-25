شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصرى رسم لوحة ديموقراطية فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصرى الذى حرص على المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يرسم لوحة ذات طراز رفيع من الديمقراطية و ممارسته للحق الدستورى .

وأضاف عبد العزيز خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لغرفة عمليات التنسيقية ، أن التنسيقية تابعت العملية الانتخابية من خلال متابعيها الذين حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات ، مشيرا إلى أن المتابعين أكدوا تعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية و تسهيلهم لمهامهم و تسهيل مهامة المتابعين ووسائل الإعلام المختلفة .

ولفت محمد عبد العزيز الى إشادة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالاجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، مؤكدا أن جميع اللجان فتحت فى مواعيدها دون تأخير وأن الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كان لافتا ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات رصدت ارتفاعا ملحوظا من قبل الشباب فى مختلف المحافظات .

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