شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة لــ"إكسترا نيوز": الشباب تصدروا مشهد الانتخابات..وتواجد قوى لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت آلاء عبد اللطيف الباحثة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشباب تصدروا مشهد الانتخابات البرلمانية بشكل كبير خلال يومى الانتخابات فى المرحلة الأولى، موضحة أن الجهود التى بذلتها الدولة فى زيادة وعى الشباب وتأهيله ساهمت فى دفع الشباب للمشاركة بقوة فى الانتخابات.

وأضافت الباحثة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك شباب شاركوا في الانتخابات كمرشحين فردى بجانب مرشحين أحزاب، وشهدت الانتخابات زيادة في عدد مرشحى الشباب.

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ولفتت الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المرأة أيضا كانت من أكثر الفئات التي شاركت فى تلك الانتخابات، موضحة أن فئة ذوى الهمم تواجدت بقوة ضمن مرشحى الانتخابات، حيث أن الدستور كفل مشاركة كل الفئات فى البرلمان.