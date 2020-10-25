شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفرز بلجنة 78 بمدرسة انس ابن مالك بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل عملية فرز صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنة 78 بمدرسة انس ابن مالك بالجيزة.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف الاحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل أولى، وبعد ذلك تعلن رسميا وتنشر فى الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.