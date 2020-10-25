شكرا لقرائتكم خبر عن أبو سعدة: المنافسة على المقاعد الفردية قوية ولا اتوقع الحسم بالجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يتوقع حسم النتيجة من الجولة الأولى ولأن الصراع حاد على المقاعد الفردية، مضيفًا أن انتخابات مجلس النواب 2020 تمت بشكل منظم.

وأضاف أبو سعدة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم محمد مصطفى شردى، أن العملية الانتخابية يوجد بها سهولة والوصول إلى اللجان والمعايير الخاصة بتطبيق إجراءات الاحترازية التى تطلبها وزارة الصحة من المواطنين.

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وفى نفس السياق قال الدكتور صبحى عسيله، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال لقائه إن هناك انضباط عام وهيبة للدولة واطمئنان للمواطن، مضيفا أن هناك بعض المرشحين في بعض الدوائر يمثلون تحالف مصغر فيما بينهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساء، وبدء رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.

وشهد اليوم الثانى من التصويت فى انتخابات مجلس النواب، اقبال كبير من الناخبين على اللجان الفرعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إجراءات الفرز بقيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج "8ن".