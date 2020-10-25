شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: لاحظنا إقبالا كبيرا من جانب الناخبين بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تابعت سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، من خلال 1500 متابع متوزعين على 14 محافظة الذين تشملهم المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأضافت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من بين ملاحظات المتابعين للتنسيقية للانتخابات أن هناك إقبالا كبيرا للمواطنين، كما تم رصد إقبال من المرأة المصرية التي تقدمت صفوف المتقدمين للجان الاقتراع.

وأوضحت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك تمثيل جيد جدا من جانب الشباب على الانتخابات البرلمان، كما تم رصد إقبال كثير في محافظات الصعيد، حيث شهدنا إقبال ملحوظ فى الجيزة وكذلك في أسيوط وغيرها في محافظات السعيد بجانب البحر الأحمر.