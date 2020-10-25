شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي لنادى القضاة يؤكد عدم تلقى أية شكاوى باليوم الثانى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر اعتاد بقيادة المستشار محمد عبد المحسن، فى كل الاستحقاقات الانتخابية، أن يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وبالفعل تم تشكيل غرفة العمليات برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، لمتابعة أعمال انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى، من كافة جوانبها بدءًا من استلام قضاة مصر المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية، حتى إنهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، على أن غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى فى اليوم الثانى للمرحلة الأولى، أو أي ملاحظات من القضاة المشرفين على اللجان، وأن الغرفة تابعت اليوم الأول والثانى للعملية الانتخابية، وأنتظم القضاة فى لجانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطنى، فى حراسة وعى المواطنين بكل وقار والتزام.

وأضاف المستشار رضا محمود السيد، أن مقر اللجنة الوطنية فى كل ربوع مصر، يشكل ملحمة عظيمة جدا من خلال تجهيز كبير للغاية من رجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة، مع القضاة والإداريين المتواجدين فى كل لجنة، فى ظل الظروف الصحية التى نشهدها جميعا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، وضرورة اتباع التدابير الصحية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعى، وكذلك الحرص على ارتداء أقنعة وكمامات طبية، وبالرغم من كل هذه الظروف القضاة يقودون ملحمة بكل حكمة وتعقل.