الصحة العالمية تدعو لتضامن عالمي في إطلاق أي لقاح مستقبلي لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش ):

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم ، اليوم الأحد، إلى تضامن عالمي في إطلاق أي لقاح مستقبلي لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

لاوقال رئيس المنظمة العالمية - في كلمته خلال افتتاح قمة الصحة العالمية التي تستمر لثلاثة أيام في العاصمة الألمانية برلين والمنعقدة عبر تقنية الفيديو وفق ما أوردته شبكة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية - إن الطريقة الوحيدة للتعافي من الوباء هي معًا والتأكد من حصول البلدان الفقيرة على اللقاح.

Advertisements

وأضاف أنه "من الطبيعي أن ترغب الدول في حماية مواطنيها في المقام الأول، إلا أنه يجب علينا استخدام اللقاح المنتظر عندما يكون جاهزا بصورة فعالة.. الطريقة المثلى لفعل ذلك هي تحصين بعض الناس في كل الدول وليس كل الناس في بعض الدول".

وشدد بالقول إن "جعل اللقاح قوميا (مقتصرا على دول بعينها) سيطيل أمد الوباء ولن يقصره".

وأشارت "فرانس 24" إلى أن العلماء حول العالم يسابقون الزمن لتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.1 مليون شخص.