الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة قليوب لـ 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح بعد غدٍ الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الانقطاع نظرًا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة كوم أشفين قطر 1200مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الشركة أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​