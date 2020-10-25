الرئاسة الفرنسية ترد على تصريحات أردوغان: "الوقاحة ليست نهجا"

دانت فرنسا اليوم السبت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أروغان، التي انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون و"تعامله مع الإسلام".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية استنكارها لتصريحات أردوغان "غير المقبولة".

وقالت الرئاسة الفرنسية: "كلام الرئيس أردوغان غير مقبول. المبالغة والوقاحة ليست نهجا. نطالب أردوغان بتغيير مسار سياسته لأنها خطيرة من جميع النواحي. نحن لا ندخل في خلافات لا داعي لها ولا نقبل الإهانات".

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وكان أردوغان هاجم مجددا ماكرون في وقت سابق من اليوم، واتهم فرنسا بأنها "تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".

وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، مضيفا أن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، هو "دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة".