وزير الخارجية الإيراني يحذر من انتحال شخصيته على تويتر

وجهه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحذيرا لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حسابه الخاص وفقاً لروسيا اليوم .

كما أكد من ناحية أخرى أنه لا يملك أي صفحات

أخرى باسمه.

وكتب ظريف على الصفحة الموثقة الخاصة به تغريدة قال فيها: هذا هو الحساب الوحيد الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأنا

استخدمه.

وأكمل : أي شخص آخر أو أي ربوت من روبوتات الإنترنت التي يمكن أن تستخدم اسمي أو صورة تعبيرية لي، هي صفحات مزيفة.

وتعد الصفحة الرسمية لظريف على تويتر منصة مهمة للتواصل مع العالم خاصة أن معظم تدويناته يكتبها باللغة الإنجليزية.