صرحت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد عن إعلانها حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري سعياً للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد وفقاً لروسيا اليوم .
ولفتت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن "حظر التجول سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية".
وتخطى عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالمياالتي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حالة الطوارئ الصحية ستسري حتى شهر مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا إسبانيا تعلن حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.