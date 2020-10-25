بسبب كورونا إسبانيا تعلن حالة الطوارئ

صرحت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد عن إعلانها حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري سعياً للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد وفقاً لروسيا اليوم .

ولفتت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن "حظر التجول سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية".

وتخطى عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالمياالتي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

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وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حالة الطوارئ الصحية ستسري حتى شهر مايو المقبل.