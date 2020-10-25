مقاطعة المسلمين المنتجات الفرنسية تشغل الحيز الأكبر في الإعلام الفرنسي

تحدثت أبرز وسائل الإعلام الفرنسية على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي تم إطلاقها في العديد من الدول العربية والإسلامية وفقاً لروسيا اليوم .

ونشرت صحيفة لوباريزيان إن نطاق الحملة آخذ بالتوسع في العالم العربي في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في التجديف والسخرية من المقدسات.

ولفتت الصحيفة إلى حملات المقاطعة المنظمة في كل من قطر والكويت والأردن فضلا عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها

العشرات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل.

وقال موقع BFMTV إن التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية تزامنا مع حملات المقاطعة في دول خليجية وتركيا وإيران.

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وأكد موقع RFI أن حملة المقاطعة قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية وأن الأمر لا يقتصر على المواد الغدائية، حيث قررت 430 وكالة سفر تعليق شراء تذاكر

الطيران إلى فرنسا.

في المقابل لفت موقع 20 minutes إلى أن حملة المقاطعة "تهدف إلى بعث رسائل رمزية أكثر من الإضرار بالاقتصاد الفرنسي الذي لن يتأثر كثيرا بالحملة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة .