أذربيجان .. حررنا أكثر من 100 بلدة ومدينة في كاراباخ

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن قوات بلاده حررت أكثر من 100 بلدة ومدينة في إقليم كاراباخ وأن أرمينيا تتسلم بشكل دوري الأسلحة من الخارج وفقاً لروسيا اليوم .
وأوضح علييف في اجتماع عقده اليوم الأحد مع قيادة وزارة الدفاع خلال هذه الفترة تم تحرير أكثر من 100 بلدة ومدينة من الاحتلال. وعلم أذربيجان يرفرف الآن فوق المدن والبلدات المحررة.
وأشار إلى أن هذه المدن والبلدات قدحل بها دمار شامل، وقال: أصدرت توجيها بتفقد كل المناطق المحررة لتسجيل جميع المباني المدمرة ووضع الأوامر المناسبة والتعامل مع الملكيات المدمرة لمواطنينا وأرمينيا بالطبع ستتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب هذه.
ومن ناحية أخرى صرح بأن "أرمينيا تتسلح الآن، ويتم يوميا إرسال أحدث أنواع السلاح إليها".
وأكمل قوله : "لدينا قوائم بهذه الأسلحة، وبيانات الرحلاتالجوية التي تم تنفيذها، بما في ذلك حول مدن انطلاق الطائرات وتوقيت وصولها إلى يريفان وشحناتها".
وأنطلقت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.
وعلى صعيد أخر أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في كاراباخ .
وأكد أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان.
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