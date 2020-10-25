فرنسا تسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات بفيروس كورونا

كشفت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل فرنسا 52010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الحالات المؤكدة في البلاد على أساس يومي وفقاً لروسيا اليوم .

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 52010، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى

1138507.

وتُعتبر هذه الحصيلة أرتفاعاً حاداً وغير مسبوق لمؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا الذي يلغ في إحصائية 23 أكتوبر 42032 حالة، وفي 24 أكتوبر 45422.

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كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 34761 حالة، بعد تسجيل 116 وفاة جديدة اليوم الماضي،

مقابل 184 في بيانات 23 أكتوبر، و138 في 24 أكتوبر.

ولفتت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 17% مقابل 16% في الإحصائية السابقة.

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.