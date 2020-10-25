الاحتجاجات السلمية تتجدد في بغداد

فيما أحيا العراقيون الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في 25 أكتوبر عام 2019، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح "شهداء" العراق، وأكد أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، وأشار إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات، نظراً لتجدد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية". وقال في بيان صحفي: "نشدد على ضرورة التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة".



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