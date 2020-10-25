نتنياهو يرسل قمح بقيمة 5 مليون دولار للسودان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 49 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن بلاده سترسل طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار إلى السودان.

وقال نتانياهو، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، إن بلاده سترسل “بشكل فوري” طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار إلى السودان، مؤكدا على أن إسرائيل تتطلع إلى “سلام دافئ” مع السودان.

وأضاف نتانياهو: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان، ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار”.

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وتابع: “إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخرطوم “تقول اليوم نعم للسلام مع إسرائيل، ونعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل”، مشيرا إلى أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان قريبا “من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات”، من بينها مجال الهجرة.

وتابع: “أود أن أشكر في هذه المناسبة قادة السودان على قرارهم التاريخي بالتطبيع مع إسرائيل.. ما نقوم به هو تحقيق السلام من منطلق القوة – السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد”.

كما نوه نتانياهو إلى أن “دولا أخرى ستنضم إلى دائرة السلام”. وأعرب عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، قائلا إن “دورهم كان مهما جدا في تحقيق ثلاث اتفاقيات سلام”، في إشارة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات والبحرين والسودان.