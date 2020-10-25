الشوط الأول.. نهضة بركان”يتقدم” علی بيراميدز المصري في نهاٸي كأس “الكاف”

أنهی فريق النهضة البركانية الشوط الأول متقدما علی منافسه بيراميدز المصري برسم نهاٸي كأس “الكاف”، فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتقدم الفريق البركاني في النصف الأول من المواجهة بواسطة المهاجم محسن ياجور، وتحديداً بعد ربع ساعة علی صافرة البداية.

ويراهن ممثل كرة القدم الوطنية علی الظفر بلقب ثاني أمجد الكٶوس الافريقية بعد نجاحه في بلوغ النهاٸي علی حساب حسنية أكادير.

ويعول ممثل منطقة الشرق، والمغرب في المحفل القاري، علی دقاٸق المواجهة لدخول تاريخ المسابقة بعد فشله في الفوز بلقب البطولة الاحترافية، الذي عاد لفريق الرجاء.

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