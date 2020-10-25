شفاء لاعب وتسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” داخل الرجاء

توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الأحد مكونات الفريق الأول.
وأظهرت النتائج، وفق بلاغ للفريق، وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها في صفوف الطاقم التقني، وسيخضع المعني بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به.
وتبيَّن كذلك من خلال النتائج، يضيف البلاغ، تسجيل حالة شفاء واحدة في صفوف اللاعبين، وحالة شفاء أخرى في صفوف الطاقم الإداري.
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