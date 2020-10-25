مقتل قيادي مهم في تنظيم القاعدة وارتفاع حصيلة اعتداء كابول إلى 24 قتيلا

الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلنت السلطات الأفغانية ،اليوم الأحد، مقتل قيادي مهم في تنظيم القاعدة في وسط أفغانستان، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في كابول إلى 24 قتيلا.



وقالت مديرية الأمن الوطني في تغريدة على تويتر إن أبو محسن المصري، وهو مصري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، قتل في ولاية غزنة وسط أفغانستان.

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ولم تكشف مديرية الأمن الوطني مزيدا من التفاصيل حول العملية ولم تشر إلى تاريخها.

ورأى وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي الأحد أن مقتل المصري يكشف عن العلاقة بين طالبان والقاعدة، من دون أن يذكر أي تفاصيل.