شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين استمرار الميليشيا بإطلاق الطائرات المُفخَّخَة تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه أراضي المملكة في أعمال إرهابية إجرامية جبانة تستهدف أمن وسلامة المدنيين الآمنين. وشدّدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها المتواصل للاعتداءات الحوثية الإجرامية، مجدّدة دعوة المجتمع الدولي للتنديد بممارسات الميليشيات الحوثية وما ترتكبه من اعتداءات تهدّد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والأمن والسِّلم الإقليمي.

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