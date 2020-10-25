شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1400 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 71390 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 34803 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 565 وفاةً بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

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