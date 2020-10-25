الجبهة العراقية تصدر خمسة قرارات

اكدت الجبهة العراقية، السبت، ضرورة تفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين، فيما اصدرت خمسة قرارات.

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استكمالا لمؤتمر الجبهة العراقية البرلمانية الذي عقد يوم أمس الأول ، فقد عقدت قيادة الجبهة المكونة من المشروع العربي، الجماهير الوطنية، جبهة الإنقاذ والتنمية4، الحزب الإسلامي، الكتلة العراقية المستقلة، اجتماعا مساء يوم امس الأحد الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، وتم بحث الوضع السياسي والبرلماني".

واضافت ان "المجتمعين ناقشوا التحديات التي تواجه البلد، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه..وأمام حقيقة الأزمات ، وشحوب الحلول أو افتقادها ، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات".

واكدت انه "بعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، قررت قيادة الجبهة ما يأتي:

1. ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة.

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2. التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.

3. تم انتخاب السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.

4. دعوة الهيأة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.

5. الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة.