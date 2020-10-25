عقيلة صالح يأمل في تشكيل السلطة الليبية سريعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأحد، عن أمله في أن تسفر جهود المحادثات الليبية في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية ببلاده

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أعقبت لقاءه، بنظيره المغربي لحبيب المالكي، على خلفية زيارته التي انطلقت، السبت للمغرب، ودشنها بلقاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.



وعبر صالح، عن امتنانه للجُهود المغربية، مُشيداً بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، شاكرا مجهودات العاهل المغربي الملك محمد السادس في السعي لإيجاد حل للأزمة الليبية، وتسهيل عودة العالقين إلى ليبيا.

ولفت إلى التوافق الذي تم على معايير التعيين في المناصب السيادية، واستئناف حركة الطيران الداخلية في الأراضي الليبية.

Advertisements

بدوره، اعتبر لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن التوافقات الأخيرة بين الليبيين تعكس "وجود إرادة سياسية وشعبية لفتح المجال لحوار مستمر بين الإخوة الليبيين وكذلك النواب المغاربة".

وأوضح المالكي أن "المغرب اعتمد الحياد تُجاه الملف الليبي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق والشعب المعطاء"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "الخروج من الأزمة ليس بالسهل لكن تقريب وجهات النظر ساهم في إعطاء مجموعة من المكتسبات، لكن ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع.