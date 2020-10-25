شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 16710 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت روسيا ،اليوم الاحد ، تسجيل 16710 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الحالات في البلاد منذ تفشي الوباء الى مليونا و513877 اصابة منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.



واوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له ، أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصا..مشيراً الى انه تم تسجل 4455 إصابة و68 وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن.

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