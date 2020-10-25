شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل حالتي وفاة و708 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاحد، تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة جراء الوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 746 حالة، وعدد المصابين إلى 121635 اصابة.



كما اعلنت الوزارة عن شفاء 661 حالة مصابة بالفيروس ليبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء الى 112771 حالة.

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