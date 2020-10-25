شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 323 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاحد، تسجيل 323 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 344875 حالة، بينها 8249 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 767 حالة حرجة.



واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ، انها سجلت 335 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 331330 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5296 حالة ، وذلك بإضافة 15 حالة وفاة جديدة.

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