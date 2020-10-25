شكرا لقرائتكم خبر مليونا طفل يمني خارج المدارس خوفا من تجنيد الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية نحو 8140 انتهاكا للميليشيات الحوثية الإرهابية بحق التعليم في أمانة العاصمة خلال عام.

وقال التقرير إنه خلال ست سنوات منذ سيطرة الميليشيات مارس الحوثيون كل أشكال القتل والتجويع والتدمير والتعذيب والنهب وتعطيل حركة الحياة بالكامل، وتحديدا في صنعاء.

وأوضح أن انتهاكات الميليشيات بحق التعليم في أمانة العاصمة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، إلى عمليات الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج وخصخصة المدارس وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم.

وفي الإطار نفسه، ذكر تقرير بعنوان «التعليم بين التجريف والتطييف، أن ميليشيات الحوثي تجاوزت كل وصف فيما ترتكب من جرائم بحق الشعب اليمني، بما فيه من اعتداءات على العملية التعليمية والمعلمين، داعيا الجهات المعنية داخليا وخارجيا إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة».

وأشار إلى أن الانقلابيين عملوا على تجريف المدارس وتجنيد الأطفال، مما تسبب بخروج مليوني طفل خارج التعليم، وأن الكثير من الآباء يخشون على تجنيد أولادهم من قبل الميليشيات مما جعلهم يخشون من ذهاب أبنائهم للمدارس حتى لا تستقطبهم الميليشيات وتزج بهم في جبهات القتال.

ميدانيا، لقي أكثر من 10 مسلحين من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون أمس، في تجدد المعارك بين قوات الجيش والانقلابيين في جبهتي صرواح والمخدرة غرب مأرب.

وكانت قوات الجيش الوطني، أعلنت في وقت سابق عن إحباط هجوم لميليشيات الحوثي، وإسقاط طائرتين مسيرتين شرقي العاصمة صنعاء، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت هجوما شنته الميليشيات على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأشار إلى أن قوات الجيش كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بأربع غارات جوية مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين، وألحق بها خسائر بشرية ومادية.

وذكر المركز، أن الجيش الوطني أسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي في مديرية نهم، وأحبطت محاولة هجوم على مواقعها في جبال الكرسي والكلح والمدافن في مران بمحافظة صعدة.

وأكد ركن استطلاع اللواء الثالث، المقدم إبراهيم الفقيه أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع الميليشيات في تبة الرواقي والبريكية والشريفي وريعان، التي حاولت التقدم نحو مواقع الجيش، وأصابت عددا كبيرا منهم وفر الباقون.

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ألغام نزعها مسام

200,000 لغم منذ بداية المشروع

4820 لغما منذ بداية أكتوبر

1550 لغما في أسبوع

1380 ذخيرة غير متفجرة

162 لغما مضادا للدبابات

5 عبوات ناسفة

3 ألغام مضادة للأفراد

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