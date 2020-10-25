حزب الله اللبناني يدين السُقوط السياسي والأخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت
أدان حزب الله السُقوط السياسي والأخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وقال حزب الله في بيان صادر عنه: نَعتقد أن الإقدام على الخطوة الخِيانية في خدمة العدو الصهيوني والولايات المتحدة مقابل أثمان بخسة وتافهة سوف تؤدي إلى سقوط هذه السلطة سريعاً أمام الشعب السوداني الشريف
وأشاد الحزب المقاوم بالفاعليات والتحركات والتجمعات والاحتجاجات التي قَام بها الشعب السوداني وأحزابه وشخصياته الحرة رفضاً للتطبيع مع العدو
واكد في المقابل أن انتهاج بعض الدول العربية سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني لن يُؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني ولا على حركات المقاومة في المنطقة.
هذا واشارت انباء الى أن صفقة التطبيع مع النظام الحاكم في السودان تشمل إدراج حزب الله وحركات المقاوم للعدو الصهيوني المحتل لفلسطين في قائمة الارهاب .
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