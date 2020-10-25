شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشيوخ": سنعرض مشروع اللائحة على مجلس النواب لإقرارها بقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعها الأول اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضورالوكيلين وأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن الجميع حرص على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال ثلاثين يوما وفق القرار الصادر فى هذا الشأن.

وأضافت "فوزى"، فى تصريحات لها اليوم، أن اللجنة روعى فى تشكيلها تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، كذلك كافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتى بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل فى المجلس، موضحة أن هناك بالفعل مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، سيتم البناء عليه، حيث سيناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأى والتصويت عليه، وسيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعى المقرر.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: "بالطبع اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل فى المجلس واللجان النوعية التى سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات فى اللجان وفى الجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التى يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس، وبصفة عامة سوف تنظم هذه اللائحة، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التى يجب إتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات و السلطات الأخرى.