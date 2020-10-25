شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ردا على حملة رفض تكريم الممثل الفرنسى: من يريد أن يحارب يذهب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي الاعلامى سيد على بقناة "الحدث اليوم: "يجب التصدي لمرض كورونا والحفاظ على موقعنا السياحى".
وردًا على استنكار البعض تكريم "مهرجان الجونة السينمائى" الممثل الفرنسى "جيرارد ديبارديو"، علق المهندس نجيب ساويرس: "أحضر كل مهرجانات العالم وآخر مرة "كان" قال لى رئيس المهرجان: "برافو مهرجان الجونة السينمائى أصبحت له مكانة عالمية".
وأضاف: "يجب التخلى عن العصبية ولن نكون أكثر تعصبا من أصحاب القضية أنفسهم، الرجل لم يعبرعن معارضته للقضية الفلسطينية، ولا يعنى ذهابه لإسرائيل أنه صهيونى"، لافتًا إلى أنه تجاهل الحملة التى شنت ضد تكريم الممثل الفرنسى وقام بتكريمه وعاد الرجل إلى بلاده.
وأكمل: "يجب النظر إلى من يطبع وعلينا إعطاء رسالة إيجابية عن أنفسنا، ومن يريد أن يحارب فليذهب إلى إسرائيل ويحارب وكفى شعارات".
ومن جانب اخر، أعلن انتشال التميمى مدير مهرجان الجونة فى المؤتمر الصحفى للمهرجان، المقام حاليا بأحد فنادق منطقة وسط البلد، عن تكريم الممثل الفرنسى جيرارد ديبارديو.
وقال انتشال التميمى مدير المهرجان، إن المهرجان سيكرم كلا من الفنان خالد الصاوى ومصمم المناظر الفنان أنسى أبو سيف ليكونا الشخصيتين المكرمتين لهذا العام كونهما مساهمين أساسيين فى صناعة السينما المصرية والعربية، وهما نموذجان حقيقيان للشغف السينمائى والفنى حسبما أعلن المهرجان.
وأعلن مهرجان الجونة السينمائى، عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة فى دورته الرابعة التى تقام خلال الفترة ما بين 23-31 أكتوبر الجارى، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.
وتشارك المخرجة أنيسة داود، فى المسابقة حيث تقدم فيلمها "البانو" (تونس، فرنسا)، ويتناول الفيلم قصة أب يُجبر على مجالسة طفله بمفرده لأول مرة، الأمر الذي يدفعه إلى مواجهة مخاوفه الدفينة بعد عرضه في برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يُعرض في الجونة فيلم جاسمين ترينكا القصير الأول "أن أصبح أمي" (إيطاليا) وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس ردا على حملة رفض تكريم الممثل الفرنسى: من يريد أن يحارب يذهب إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.