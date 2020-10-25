شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ردا على حملة رفض تكريم الممثل الفرنسى: من يريد أن يحارب يذهب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي الاعلامى سيد على بقناة "الحدث اليوم: "يجب التصدي لمرض كورونا والحفاظ على موقعنا السياحى".

وردًا على استنكار البعض تكريم "مهرجان الجونة السينمائى" الممثل الفرنسى "جيرارد ديبارديو"، علق المهندس نجيب ساويرس: "أحضر كل مهرجانات العالم وآخر مرة "كان" قال لى رئيس المهرجان: "برافو مهرجان الجونة السينمائى أصبحت له مكانة عالمية".

وأضاف: "يجب التخلى عن العصبية ولن نكون أكثر تعصبا من أصحاب القضية أنفسهم، الرجل لم يعبرعن معارضته للقضية الفلسطينية، ولا يعنى ذهابه لإسرائيل أنه صهيونى"، لافتًا إلى أنه تجاهل الحملة التى شنت ضد تكريم الممثل الفرنسى وقام بتكريمه وعاد الرجل إلى بلاده.



وأكمل: "يجب النظر إلى من يطبع وعلينا إعطاء رسالة إيجابية عن أنفسنا، ومن يريد أن يحارب فليذهب إلى إسرائيل ويحارب وكفى شعارات".

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ومن جانب اخر، أعلن انتشال التميمى مدير مهرجان الجونة فى المؤتمر الصحفى للمهرجان، المقام حاليا بأحد فنادق منطقة وسط البلد، عن تكريم الممثل الفرنسى جيرارد ديبارديو.

