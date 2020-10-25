شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لـ"إكسترا نيوز":انتخابات البرلمان تشهد تنوع فى مشاركة الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، أن الدولة المصرية نجحت فى تنظيم استحقاقين انتخابيين خلال فترة قصيرة وهما انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، موضحا أن مصر ستكون أمام استحقاق انتخابى هام للغاية خلال العام المقبل وهو انتخابات المجالس المحلية 2021.

وقال عبد الجواد أبو كب، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن انتخابات مجلس النواب شهدت تنوع كبير للغاية سواء من حيث عدد الأحزاب المشاركة فى الانتخابات فخلال السنوات الماضية كان يشارك ما بين 4 أو 5 أحزاب فقط ولكن فى تلك الانتخابات يشارك عدد كبير من الأحزاب.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن التنوع أيضا فى المشاركين فى التصويت حيث شاركت المرأة وكذلك الشباب بجانب كبار السن، وهو ما يؤكد وعى المواطن المصرى حول أهمية الانتخابات النيابية.