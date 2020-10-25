شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة اقتراع بالشيخ زايد: الشباب تصدر المشهد الانتخابى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار حازم عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس أحد اللجان الانتخابية فى الشيخ زايد، أن انتخابات مجلس النواب 2020 تسير بشكل مميز، والأعداد المشاركة فى التصويت لاختيار النواب جاءت بشكل مميز هي أيضاً.

وقال المستشار حازم عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جميع الفئات بمختلف أعمارهم السنية حرصت علي المشاركة في العملية الانتخابية، ولكن المشاركة الشبابية كانت هي الأكثر ومتصدرة للمشهد الانتخابى.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لمس حرص المواطنين علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة بكافة اللجان.