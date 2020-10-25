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رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يؤكد اختفاء التزوير فى انتخابات النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التزوير داخل اللجان الانتخابية اختفى تمامًا كما اختفت "البطاقات الدوارة"، مؤكدًا أن انتخابات مجلس النواب تمت بشكل منظم للغاية.

أضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "العملية الانتخابية يوجد بها سهولة وتطبيق للوصول إلى اللجان والمعايير الخاصة بكل ما تطلبه وزارة الصحة من إجراءات وتدابير".

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وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى ووجود شكاوى من وجود المال السياسي والهدايا أمام اللجان وهذا سيظل موجودًا في الانتخابات الفردية لأنها عادة قديمة.

 

 

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