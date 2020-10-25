شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين "كورونا"سبب منع الحبر الفسفورى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن استخدام الحبر الفسفورى غاب عن الانتخابات منذ مجلس الشيوخ، والسبب وراء ذلك هو عدم نقل فيروس كورونا ، بعد تحذير وزارة الصحة من خطورة هذا الأمر .

وأضاف "نفادي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التصويت سيغلق في الساعة التاسعة مساءً، وفى حال وجود بعض الناخبين داخل اللجنة، سيتم إغلاق باب اللجنة حتى انتهاء التصويت بالداخل .

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

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ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.