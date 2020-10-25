 وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا تطالب الدول الإسلامية بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 طالبت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا الدول الإسلامية بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بما سمّاه "رغبة (تركية) في تأجيج الكراهية" ضد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن السفير الفرنسي لدى أنقرة سيعود إلى باريس "للتشاور" اعتباراً من اليوم الأحد. تفاصيل لاحقا..

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