شكرا لقرائتكم خبر عن فاتحة خير للمرأة المصرية.. فيبى فوزى تتسلم كارنيه وكالة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى عن سعادتها لتقلد أمرأة مقعد وكالة مجلس الشيوخ، معتبرة إياه ثقه غالية من أعضاء المجلس، جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عقب تسلمها الكارنية المدون عليه صفتها وكيل مجلس الشيوخ من المستشار محمود إسماعيل أمين عام المجلس.

وقالت فيبى إن فوزها بمقعد الوكالة تكليف وليس تشريف من قبل أعضاء المجلس الذين منحوها أصواتهم خلال الانتخابات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحه الفرصة للمرأة المصرية للمشاركة بقوة بالمجالس النيابية.

وأضافت فوزى أن تولى امرأة وكالة مجلس الشيوخ، هو الحدث الأول من نوعه داخل الغرفة الثانية، لافتة إلى أنها تتوقع فوز المرأة بأحد مقعدى الوكالة بمجلس الشيوخ.

وتابعت: "أتمنى أن يكون فوزى بمنصب وكيل البرلمان فاتحة خير على كل سيدات مصر"، مؤكدة أن المرأة المصرية أمامها المزيد من المناصب وقادرة على تولى على العديد من المناصب التنفيذية.

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وكانت النائبة فيبي فوزي، فازت بمنصب بوكيل المجلس بواقع 199 صوتا، وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن 294 نائبا أدلوا بأصواتهم بينهم 13 صوتا باطل، و281 صوتا صحيحا، فيما حصل النائب أيمن عبد المحسن على 48 صوتا، وراند محمد مصطفى 60 صوتا.